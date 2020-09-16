Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe hoş geldin ziyareti - Son Dakika

Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe hoş geldin ziyareti

Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe hoş geldin ziyaretiİSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu Belediyesi 'Hoşgeldin Bebek' projesi ile son bir yılda yeni doğan bin 30 bebeğe hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe hoş geldin ziyareti

İSTANBUL, (DHA) - Beyoğlu Belediyesi 'Hoşgeldin Bebek' projesi ile son bir yılda yeni doğan bin 30 bebeğe hoş geldin ziyaretinde bulundu. Proje kapsamında ilçede yeni doğan Ali Hamza Gül bebeğin ailesini ziyaret eden Başkan Yıldız, Gül ailesini tebrik ederek çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir ömür diledi.

Beyoğlu Belediyesi 'Hoşgeldin Bebek' projesiyle ilçede yeni bebeği doğan ailelerin sevincine ortak oluyor. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında son bir yıl içerisinde bin 30 bebeğe ve ailesine hoş geldin ziyareti gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşi Seyhan Yıldız ile birlikte ilçede yeni doğan Ali Hamza Gül bebeği ve ailesini ziyaret etti. Gül ailesini tebrik ederek çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir ömür dileyen Başkan Yıldız aileye, bebeğin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin olduğu hediye paketi takdim etti.

'YENİ DOĞAN BEBEKLERİMİZİ ZİYARET EDEREK BU MUTLULUĞU BİRLİKTE YAŞIYORUZ'

Yeni bebeği olan ailelerin mutluluğunu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Göreve geldiğimiz günden bugüne eşim Seyhan Hanım ve ekibimiz benim adıma yeni doğum yapan anneleri ziyaret ediyorlar, bizim de selamımızı iletiyorlar. Bu ziyaretlere mümkün olduğu kadar biz de katılma düşüncesinde olduk ancak birkaç tanesine katılabildik. Eşim Seyhan Hanım bin 30'un üzerinde bir ziyareti gerçekleştirdi. Beyoğlumuzda yeni dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret edip annelerini tebrik ederek bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz' dedi.

'ALİ HAMZALAR, AYŞELER, FATMALAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ, GAYRET EDİYORUZ'

Başkan Yıldız 'Bugün Ali Hamza bebeğin ziyaretine geldik. Anne ve babasını tebrik ediyoruz. Ali Hamza bebeğimizin bahtı açık olsun. Beyoğlu'nda Ali Hamzalar için, Ayşeler için, Fatmalar için çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Tüm yavrularımıza, annelerimize ve babalarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. Daha huzurlu, daha mutlu bir Beyoğlu için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Eşimi de bugüne kadar gerçekleştirdiği ziyaretlerden dolayı tebrik ediyorum. Annelerimizi ve çocuklarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'HOŞGELDİN BEBEK' PROJESİ İLE AİLELERE TAM DESTEK

'Hoşgeldin Bebek' projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişmesi için uzman ekipler aileyi ziyaret ederek gerekli bilgilendirme ve muayeneleri yapıyor. Ziyaretlerde ayrıca ailelere biberondan battaniyeye, bebek bezinden tulumuna kadar yeni doğmuş çocuğun ihtiyaç duyabileceği bütün ürünleri kapsayan bir hediye paketi veriliyor. Ziyaretler esnasında ailenin sosyal durumu da tespit edilerek ihtiyaç olması halinde gerekli yardımlar yapılıyor. Anne ve babaya, bebek bakımından bebeğin beslenmesine ve aşılarının zamanında yapılmasına kadar tüm bilgilerin yer aldığı bir de bilgilendirici kitapçığı hediye ediliyor.

Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe hoş geldin ziyareti

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Bebek, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda bir yılda bin 30 bebeğe hoş geldin ziyareti - Son Dakika

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