Beyoğlu'nda börekçi'de 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1)

BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının ambulansa konulması

Genel ve detaylar