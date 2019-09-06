Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1)
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Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1)

1 saat önce

BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Beyoğlu'nda börekçide 2 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı (1), System.String[]

BEYOĞLU Mahmut Şevketpaşa Mahallesinde bir börekçide 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken  polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:07 Kaynak: DHA
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