Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

11 dakika önce

Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü.

Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İSTANBUL(İHA)- Beyoğlu Kaşkaval Sokakta tek katlı boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı
İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 05:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]