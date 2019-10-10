Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
11 dakika önce
Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İSTANBUL(İHA)- Beyoğlu Kaşkaval Sokakta tek katlı boş bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı