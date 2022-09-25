BEYOĞLU'NDA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

25.09.2022 17:32

BEYOĞLU'nda, 2 katlı boya imalathanesinde yangın çıktı.

BEYOĞLU'nda, 2 katlı boya imalathanesinde yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ederken, yan binadan tahliye olan dumanı başka bir yangın zanneden mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Alevlerin tamamen söndürüldüğü imalathane ise kullanılmaz hale geldi.

Karaköy Emekyemez Mahallesi Abdussalah Çıkmazı'nda saat 15.20'de, 2 katlı boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıkan binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Binanın giriş katında yükselen alevleri fark eden komşu esnaf, yangın tüpleriyle müdahale etmek istedi. Ancak boya kutularının patlaması nedeniyle binaya yaklaşamayan esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Boya imalathanesi tamamen kullanılmaz hale gelirken, binadaki soğutma çalışmaları sırasında, yan binadan tahliye olan duman kısa süreli paniğe neden oldu. Yoğun dumanı başka bir yangın zanneden mahalleli, çevredeki binaların kapılarına vurarak içeridekileri uyarmak istedi. Kısa süre sonra, durumu anlayan esnaf ve vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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Kaynak: DHA

Karaköy, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika

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