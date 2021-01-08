Beyoğlu'nda budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor - Son Dakika

Beyoğlu'nda budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

Beyoğlu\'nda budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor
Son Güncelleme: 08.01.2021 13:20

Beyoğlu Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıyor.

Beyoğlu Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtıyor. Ağaç dallarının toplanarak dağıtıma hazır hale getirildiği Fen işleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ekiplerle birlikte odun keserek paketlemelerine yardım etti.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen ağaç budama işleminden elde edilen ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılıyor. Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile hem budama işleminden elde edilen odunlar israf edilmeyerek ekonomiye kazandırılıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçları karşılanmış oluyor. Fen işleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ekiplerle birlikte odun keserek paketlemelerine yardım etti.

200 HANEYE 3 BİN PAKET YAKACAK ODUN DAĞITILDI

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen budama işleminden elde edilen ağaç dalları yakacak olacak şekilde kesilerek paketleniyor. Ekipler daha sonra paketlenen yakacakları araçlara yükleyerek belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim ediliyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 haneye 3 bin paket yakacak odun dağıtımı yapıldı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda budanan ağaç dalları ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor - Son Dakika
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