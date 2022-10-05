Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda büfeye silahla ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarlabaşı Bulvarı'ndaki bir büfeye silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet P. ve Abdulhamit P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ahmet P, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, büfeye giren kadınlar yüzünden çalışanların kendilerine tepki gösterdiğini ve hakaret ettiğini, bunun üzerine öfkelendiğini söyledi.

Kadınlara bir şey yapmadığını savunan şüpheli, "Kafam çok güzeldi, orada oturuyordum. Silahla dükkana ateş ettiğim doğrudur. Kaçma şüphem yoktur, serbest bırakılmak istiyorum." dedi.

Abdulhamit P. ise karşı kaldırımda yürürken kadınların birilerine cam şişe fırlattığını gördüklerini belirtti.

Zanlı Ahmet P. ile yolun karşısına geçtiklerini anlatan Abdulhamit P, kadınların kendisine küfrettiğini öne sürerek, "Ben de onlara ettim. Birisi çıkarak, 'Siz kimsiniz, defolun gidin buradan.' diye bağırmaya başladı. Ahmet'in o sırada olayla ilgisi yoktu. Akabinde oranın sahibi çıkıp bıçak gösterdi ve tişörtümden çekiştirmeye başladı. Tartışma alevlendi, bizi kovaladılar. Bende silah yoktu, maske vardı. Olay günü alkollüydüm, bu yüzden maske taktım. Akşam saat 20.00 gibi kulüpten çıkmıştık. Sabaha kadar içmiştik. Olay nedeniyle pişmanım." ifadelerini kullandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçundan tutuklanmalarına hükmetti.

Olay

Tarlabaşı Bulvarı'nda kendilerini takip eden 2 kişiden rahatsız olduklarını belirten yabancı uyruklu 2 kadın, buradaki bir büfeye girmiş, kadınların ardından büfeye gelen şüpheliler ile burada çalışan kişiler arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmadan bir süre sonra tekrar büfeye gelerek silahla iş yerine ateş açan 2 şüpheli yakalanmış, olay güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.