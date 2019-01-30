Beyoğlu'nda Bülent Ersoy Rüzgarı Esecek
2 saat önce
Geçmişten günümüze dillere dolanan birçok ölümsüz eseri müzikseverler için seslendirecek olan Diva, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Beyoğlu Sanat Performance'ta muhteşem bir konser verecek. Kendine özgü farklı konseptiyle müzik ve eğlencenin buluştuğu İstanbul'un sevilen etkinlik mekanı "Sanat Performance" müziğin usta isimlerini sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Alternatif rock, soft rock ve nu-metal tınılarıyla sevilen rock grubu Pera, 1 Şubat Cuma günü 22:00'da Sanat Performance'ta müzik severlerle bir araya gelecek.
Türk sanat müziğinin Divası Bülent Ersoy, 2 Şubat Cumartesi günü geçmişten günümüze en sevilen şarkılardan oluşan özel repertuarı ile sevenlerine müzik ziyafeti sunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:06 Kaynak: Bültenler
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