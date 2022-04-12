Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

12.04.2022 10:05

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldıUkrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna'ya destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Ukrayna bayrağı asıldı.

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

İSTANBUL Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna'ya destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Ukrayna bayrağı asıldı.

Beyoğlu Taksim'de bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya- Ukrayna savaşı çerçevesinde Ukrayna'ya destek amaçlı Ukrayna bayrağı asıldı. Konsolosluk çalışanları binada bulunan balkon cephesine çıkarak Ukrayna bayrağını astı.

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı
Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı
Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın ağır silahlara ihtiyacı olduğunu belirtti Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'nın ağır silahlara ihtiyacı olduğunu belirtti

Beyoğlu, Almanya, Ukrayna, Rusya, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
10:04 İlişki terapisti Selin Karacehennem şaşkına döndü! "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor"
10:02 Marketler, rakiplerini yakın takibe aldı! Hiç biri pahalı olarak anılmak istemiyor
10:01 Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı
09:52 İYİ Parti'den Mansur Yavaş ziyaretine dair açıklama geldi: Başkanın ziyareti çok önceden planlanmıştı
09:37 AK Partili Metiner canlı yayında açıkladı! İşte gönlünde yatan CHP'li aday
09:33 "Babamı çok özledim, yanına gidiyorum" diyen kızın mezarlığa gitmesi herkesi ağlattı
09:31 Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz
09:31 Çocukların kavgasına karışan aileler ortalığı birbirine kattı: 14 yaralı, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 10:14:12. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement