Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Bulunan Bir Otelin Sauna Bölümünde Yangın Çıktı.

Beyoğlu'nda Bulunan Bir Otelin Sauna Bölümünde Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW143524-ASA/02-01-2019- Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı.

Beyoğlu'nda Bulunan Bir Otelin Sauna Bölümünde Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW143524-ASA/02-01-2019

- Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor 02.01.2019 14: 35: 24 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3. Sayfa
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