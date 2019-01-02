Beyoğlu'nda Bulunan Bir Otelin Sauna Bölümünde Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW143524-ASA/02-01-2019- Beyoğlu'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı.
IHAAW143524-ASA/02-01-2019
- Beyoğlu
'nda bulunan bir otelin sauna bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor 02.01.2019 14: 35: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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