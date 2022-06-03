Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı

03.06.2022 09:20

Tekirdağ merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak hareket eden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak hareket eden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 36 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde Tekirdağ merkezli olarak 10 ilde PKK/KCK soruşturması kapsamında bir şafak operasyonu düzenledi. Operasyon İstanbul Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına da bir operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleşen operasyonla birlikte aralarında HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, HDP İl Başkanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonda binada bulunan belgelere ve dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Murat Horoz - Gülşah Kahveci-İHA)

Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı
Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı
Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı
Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı

YORUMLAR
500
Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:40:11. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda bulunan HDK binasına operasyon: 36 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement