Beyoğlu'nda bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü - Son Dakika

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Beyoğlu'nda bulunan yaşlı adamın cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü
7 saat önce
Beyoğlu'nda boş bir dükkanda bulunan yaşlı adamın cesedi otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Beyoğlu'nda boş bir dükkanda bulunan yaşlı adamın cesedi otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Beyoğlu Kazım Katip Mahallesi Bahriye Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında 65 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi cadde üzerinde bulunan boş bir pastahanenin 2'inci katında ölü bulundu. Olay yerine gelen polisler pastahanenin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Koruyucu kıyafetlerle önlem alan sağlık ekipleri ceset üzerinde ilk incelemeyi olay yerinde yaptı. Yaşlı adamın cesedi ölüm sebebinin anlaşılması için ve kimliğinin tespit edilmesi için adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yaşlı adamın evsiz ve kimsesiz olduğu, sokaklarda eskicilik yaptığı öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
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