Beyoğlu'nda Büyük Hendek Caddesi yayalaştırıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda tarihi Galata Kulesi'ne çıkan Büyük Hendek Caddesi'nin belirli bir bölümü trafiğe kapatılarak yayalaştırıldı.

Beyoğlu'nda yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği caddelerden birisi olan Büyük Hendek Caddesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Caddenin araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılması için başlatılan çalışma kapsamında ilk uygulama hayata geçirildi. Tarihi Galata Kulesi'ne çıkan caddenin belirli bir bölümünde yayalaştırma çalışmaları tamamlanarak araç trafiğine kapatıldı. Yeni uygulamayla birlikte hem bölgeye akın eden turistler hem de bölge esnafı rahat bir nefes aldı. Uygulamanın ilk gününde caddeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölge esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.

"Beyoğlu'nun yoğun turist akışının olduğu bir turizm bölgesidir"

Beyoğlu'nun yoğun turist akışının olduğu bir turizm bölgesi olduğunu belirten Başkan Yıldız, "Beyoğlu'muzda daha çok turist ağırlayabilmek ve burada daha güveli ve sağlıklı istirahat edebilmelerini sağlamak amacıyla belirli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bölge esnafıyla da istişare ederek Büyük Hendek Caddesi'ni yayalaştırma kararı aldık. Bugün itibariyle Büyük Hendek Caddesi'nin bir kısmını yayalaştırıyoruz. Yeni uygulamayla birlikte bölge esnafımızın belirli saatler aralığında malzeme indir bindir işlerini yapabilecekler. Öğlen saat 12'den itibaren cadde araç trafiğine kapatılacak. Hem bölge esnafımız hem de misafirlerimiz için hayırlı uğurlu oldun" dedi.

Yayalaştırma kararı alınmıştı

Beyoğlu Belediyesi, Şişhane Meydanı'ndan Galata Kulesi'ne çıkan Büyük Hendek Caddesi'ndeki yaya sirkülasyonunun, hayata geçirilmesi planlanan 'Beyoğlu Kültür Yolu' projesi ile birlikte daha da artacak olması nedeniyle caddeyi araç trafiğine kapatma kararı almıştı. Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne gönderilen yayalaştırma kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda kabul edildi. Alınan kararın ardından Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü caddenin yayalaştırılması için çalışmalara başlamıştı. - İSTANBUL