Beyoğlu'nda caddeler sular altında kaldı, araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika

Beyoğlu'nda etkili olan sağanak yağış sonrası birçok cadde sular altında kaldı. Araçlar sular altında kalmamak için güçlükle ilerledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da birçok noktada sağanak yağış etkili oldu. Beyoğlu'nda etkili olan yağışla beraber birçok cadde sular altında kaldı. Su kaplayan caddelerde bazı araçlar yolun kenarında durarak yağmurun dinmesini beklerken bazı araçlar ise su kaplayan caddelerde güçlükle ilerledi. - İSTANBUL