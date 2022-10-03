Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

03.10.2022 16:06
Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda çalışanlarıyla tartıştığı büfeye silahla ateş ettikleri iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Beyoğlu'nda çalışanlarıyla tartıştığı büfeye silahla ateş ettikleri iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda kendilerini takip eden 2 kişiden rahatsız olduklarını belirten yabancı uyruklu 2 kadın, buradaki bir büfeye girdi. Söz konusu kadınların ardından büfeye gelen 2 şüpheli ile burada çalışan kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından buradan ayrılan ve bir süre sonra tekrar büfeye gelen 2 kişi, silahla iş yerine ateş açtı.

Yaralananın olmadığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelilerden birini yakaladı. Olay yerinden kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Tarlabaşı, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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