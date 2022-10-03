Beyoğlu'nda çalışanlarıyla tartıştığı büfeye silahla ateş ettikleri iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tarlabaşı Bulvarı'nda kendilerini takip eden 2 kişiden rahatsız olduklarını belirten yabancı uyruklu 2 kadın, buradaki bir büfeye girdi. Söz konusu kadınların ardından büfeye gelen 2 şüpheli ile burada çalışan kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından buradan ayrılan ve bir süre sonra tekrar büfeye gelen 2 kişi, silahla iş yerine ateş açtı.
Yaralananın olmadığı silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelilerden birini yakaladı. Olay yerinden kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda bir büfeye silahla ateş eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika