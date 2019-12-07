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BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

6 saat önce

Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami tuvaletinde tabancayla intihar girişiminde bulundu.

BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ, System.String[]

Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami tuvaletinde tabancayla intihar girişiminde bulundu. Tuvaletin kapısı kırılarak çıkarılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kulaksız Kadı Mehmet Caddesi'ndeki Haşimi Emir Osman Camii'nde 14.50 sıralarında meydana geldi. İkindi namazı için camiye gelen vatandaşlar, bir el tabanca sesi duydu. Sesin geldiği cami tuvaletine yönelen vatandaşlar, bir kapının kilitli olduğunu gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tuvalet kapısını kırarak içeri girdiğinde bir kişinin kendini tabancayla kafasından vurmuş olduğunu gördü. Ağzına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulunduğu tespit edilen 30-35 yaşlarındaki kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinde kimliği çıkmayan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.


- İstanbul
Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
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BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ
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