BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

26.02.2022 16:53
BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

BEYOĞLU'nda 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

BEYOĞLU'nda 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Mahalleli sokağa dökülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi Kılıç Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında saat 14.00 sıralarında buzdolabı prizinin tutuşmasından dolayı yangın çıktı. Binada yaşayanlar panikle dışarı kaçtı. Yükselen alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve alev alev yanan çatıya müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katı ve çatıda hasar oluştu.

BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Beyoğlu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA ÇATI KATI YANDI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ - Son Dakika
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