Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu'nda çatıda çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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