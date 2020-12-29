Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada

29.12.2020 09:25
Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada, System.String[]

BEYOĞLU'nda binanın çatısından iş yerine giren iki kişi, çelik kasada bulunan 260 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

BEYOĞLU'nda binanın çatısından iş yerine giren iki kişi, çelik kasada bulunan 260 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.  Şüphelilerin çatıdan aşağıya inme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçen cumartesi gecesi 5 katlı binanın çatısından giren ve merdivenlerden aşağıya inen iki şüpheli, birinci kattaki iş yerine yöneldi. Güvenlik kameralarını çalışmaz hale getiren şüpheliler,  çelik kapıyı matkap, levye gibi aletlerle kırarak içeriye girdi.  Çelik kasayı da matkapla delen şüpheliler, içindeki 260 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Pazartesi günü kırık kapı ve açık kasayı gören iş yeri çalışanları, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve delil araştırması yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÇELİK KASAYI DELİP 260 BİN LİRAYI ALMIŞLAR

İş yeri sahibi Memiş Akpınar "Cumartesi günü saat 23.05 sıralarında binanın çatısından giriş yapmışlar. İki kişi kameralara yansımış. Daha sonra kameraları, görüntüleri kesip kapatmışlar. Sonrasını göremiyoruz. Önce çelik kapıyı matkap levye ile kırıp içeri girmişler. İş yerindeki çelik kasayı da delmişler. Kasayı açınca 260 bin lira nakit parayı alıp gitmişler. Çelik kasayı açmak için en az 2-3 saat uğraşmaları lazım. Kasayı da delik deşik etmişler. Matkapla kasanın bu hale gelmesi kolay değil. Polis geldi, çalışmaları yaptı. Hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.


- İstanbul
Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada
Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada
Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada
Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada
Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada
Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada
Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda çatıdan iş yerine giren hırsızlar kamerada - Son Dakika


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