BEYOĞLU'NDA ÇATIŞAN GRUBA OPERASYON: KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA ÇATIŞAN GRUBA OPERASYON: KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA ÇATIŞAN GRUBA OPERASYON: KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ

10 dakika önce

BEYOĞLU'nda aralarında husumet bulunan iki grubun çatışmasıyla çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda aralarında husumet bulunan iki grubun çatışmasıyla çatışmayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde kalaşnikof ve pompalı tüfeğinde bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Beyoğlu'nda aralarında husumet bulunan iki grup dün gece Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Birbirlerine kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan şüphelilerden Berkay T. ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Yaralı Berkay T. ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAPILAN OPERASYONDA KÜÇÜK BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmayı çok yönlü olarak büyüten Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganları yakalamak için dün gece çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çatışmaya karışan 4 kişi ile 2 adet kalaşnikof, 5 adet tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği, kurusıkı silah, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 46 adet kalaşnikof mermisi, 175 adet tabanca mermisi, 35 adet av tüfeği mermisi, döner bıçağı, 3 adet çelik yelek ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Ali O, Murat G., Mehmet Samet B, ile Okan B. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 'kasten yaralama", 'taksirle yaralama", "mala zarar verme", 'açıktan hırsızlık" ve 'kaçakçılık" gibi benzer suçlardan toplamda 20 adet suç kaydı oldukları öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA ÇATIŞAN GRUBA OPERASYON: KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:15 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla dövüp kameraya çektiler
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı         
14:16
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak         
14:07
Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak Mucizevi ürünlerle evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler, ellerinizi ipek gibi yapacak         
13:56
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı         
13:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir         
13:52
Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı         
13:47
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında         
13:22
Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Della Miles, Türkiye'ye övgü yağdırdı         
13:20
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı         
13:12
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı         
12:51
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı         
12:36
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi         
12:36
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi         
12:31
Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti         
12:09
Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti Aslıhan Doğan Turan, giyinme odasını gösterdi! Servet değerindeki çanta ve ayakkabıları dikkat çekti         
12:08
Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı Çalışan maaşlarından kesinti yapan Galatasaray, geri adım attı ve kalan miktarı hesaplara yatırdı         
12:05
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira         
11:54
BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin         
11:44
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar         
11:26
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü         
11:22
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı         
11:20
Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti Haluk Levent, 10 yıl sonra ilk kez sakallarını kesti         
11:18
Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir Türkiye Futbol Federasyonu: Ligler, en erken Haziran ayının başında oynanabilecektir         
11:09
TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı         
11:08
Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı: Tamamı kurgu Seren Serengil yardımcısının 'darp' iddialarını yalandı: Tamamı kurgu         
10:56
Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi Zeki Çelik'ten Tottenham iddialarına yanıt: Kimseden bana haber gelmedi         
10:54
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde         
10:52
Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı Didem Soydan, yeni yaşını cesur göğüs dekolteli pozuyla kutladı         
10:48
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 14:25:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BEYOĞLU'NDA ÇATIŞAN GRUBA OPERASYON: KALAŞNİKOFLAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]