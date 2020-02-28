Beyoğlu'nda çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı

6 saat önce

Beyoğlu'nda bir çay ocağında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Beyoğlu'nda bir çay ocağında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Halıcıoğlu Mahallesi Maltız Sokak üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan önüne gelen silahlı 3 kişi, içeride bulunan iki kişiyi henüz bilinmeyen bir sebeple kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, sesi duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla hafif şekilde yaralanan Cengiz Bayram ve ismi öğrenilemeyen diğer kişiyi hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(Davut Has/İHA)

Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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