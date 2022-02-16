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Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar - Son Dakika

Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar

16.02.2022 09:51
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar

BEYOĞLU'nda kağıt toplayıcısı kılığındaki dört kişi, klima motorunu sökerek çaldı.

BEYOĞLU'nda kağıt toplayıcısı kılığındaki dört kişi, klima motorunu sökerek çaldı. O anlar iş yeri kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kasımpaşa'da geçen cumartesi saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kağıt toplayıcısı kılığında çek çek denen araç ile sokağa giren dört kişi önce etrafı kontrol etti. Aralarından biri, tırmanarak birinci kata çıktı. Bir kişi etrafı kontrol ederken diğerleri de klima motorunun bağlantı vidalarını söktü. Üç kişi elektrik ve su borularını kestikleri klima motorunu çek çek arabasını koyarak olay yerinden uzaklaştı. Pazartesi günü iş yerine gelen dükkan sahibi Ali Akgün klima motorunun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Akgün, klima motorunun çalındığını görünce, polise giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Klima motorunu çalınması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"İKİ DAKİKADA SÖKÜP GÖTÜRÜYORLAR"İş yeri sahibi Ali Akgün, "Klimamızın motoru dört kişi tarafından çalındı. Kağıt toplayıcıları tarafından çalınıyor. Dört kişi gelerek önce kabloları ve boruları kesmişler. Daha sonra da klima motorunu söküp arabaya koyarak götürdüler. Bir kişi kepengin üzerine çıkmış. Vidaları sökmüş. Motoru aşağıda bekleyen iki kişiye veriyor. Onlar da çek çek arabasına koyarak gidiyorlar. İki dakikada götürüyorlar. Burada elektrik de var. Ölebilirlerdi. Ama kesmişler. Normalde iki dakikada sökülecek bir şey değil. Ama nasıl yaptılar bilmiyorum" dedi.


Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar
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Cumartesi, Kasımpaşa, Ali Akgün, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda çek çek arabasıyla geldiler; klima motorunu çaldılar - Son Dakika
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