Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: 2 polis yaralı
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Beyoğlu'nda çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: 2 polis yaralı

24 dakika önce

BEYOĞLU'nda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs otomobile çarptı.

Beyoğlu'nda çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: 2 polis yaralı, System.String[]

BEYOĞLU'nda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 16: 30 sıralarında meydana geldi. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesine giriş yapmak isteyen çevik kuvvet otobüsü, Kasımpaşa yönüne ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük hasar meydana gelirken sürücü ve yanındakiler kazayı yara almadan atlattı. Çevik kuvvet  polislerinden ikisi otobüs içinde savrulup düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüste bulunan polisler silah ve teçhizatlarını alarak yeni gelen bir çevik kuvvet otobüsüne yükledi.

Kasımpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:04 Kaynak: DHA
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