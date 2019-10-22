Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Cezayirliyi bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Cezayirliyi bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda Cezayirliyi bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı

1 saat önce

BEYOĞLU'nda oturduğu banktan kalkmak istemeyen Cezayir uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda Cezayirliyi bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]
BEYOĞLU'nda oturduğu banktan kalkmak istemeyen Cezayir uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin Cezayirli bıçakladıktan sonra motosikletle kaçmaları kameraya yansıdı.

Olay, Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde 5 Ekim'de saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Cezayir uyruklu Zakarya R. tek başına bir bankta oturuyordu. Yanına gelen 3 kişi kendilerinin oturacağını belirterek Zakarya R.'yi banktan kaldırmaya çalıştı. Zakarya R. ile şüpheliler arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri Zakarya R.'yi bıçakladı. Olay yerinde bulunan şüphelilerden 2'si motosikletle biri de yaya olarak kaçtı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda motosikleti Beyoğlu Kadı Mehmet Mahallesi'nde bir evin önünde buldu. Motosiklet sahibi Onur E.  gözaltına alındı. Onur E. emniyette verdiği ifadede olayı arkadaşı Şehmuz A.'nın yaptığını, yanlarında da Kayhan K.'nın bulunduğunu itiraf etti. Polis ekipleri Bayrampaşa ve Fatih'te düzenledikleri operasyonla Şehmuz A. ve Kayhan K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şehmuz A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Onur E. ve Kayhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Cezayir, Beyoğlu, Kayhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:22 Kaynak: DHA
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