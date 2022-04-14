Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika
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Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)

14.04.2022 13:31

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan çift katlı İETT otobüsünde büyük hasar oluştu.

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan çift katlı İETT otobüsünde büyük hasar oluştu.

Beylikdüzü- Taksim seferini yapan Fırat Aras idaresindeki İETT otobüsünde Tarlabaşı Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Motor kısmında çıkan yangını fark eden otobüs şoförü aracı durdurdu, yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, otobüste büyük çapta hasara yol açtı.

Araçtaki yangın nedeniyle bölgede trafik akışında yoğunluk oluştu.

Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)
Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)
Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)
Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2)

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü (2) - Son Dakika
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