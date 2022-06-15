Beyoğlu'nda çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

İstanbul Beyoğlu'nda çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi'nde Ö.S. ile S.C. ve D.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ö.S'nin kardeşleri A.S, M.S. ve H.S'nin de dahil olduğu kavgada S.C. bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, S.C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olaya karışan Ö.S, A.S, H.S ile D.K'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.