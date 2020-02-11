Beyoğlu'nda cinayet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda cinayet - Son Dakika

Beyoğlu'nda cinayet

6 saat önce

Beyoğlu'nda sevgilisinin evine giden bir kadın, tüfekle vurulmuş yüzüstü yatan bir ceset görünce, korku içinde polise gitti.

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Beyoğlu'nda sevgilisinin evine giden bir kadın, tüfekle vurulmuş yüzüstü yatan bir ceset görünce, korku içinde polise gitti. Polis cesedin başka birine ait olduğunu belirlerken, kadının sevgilisi olayın şüphelisi olarak yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Palaska Sokak içerisinde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, Y.Ö. isimli sevgilisinden haber alamayan genç kadın, merak içinde Palaska Sokak içerisindeki 4 katlı binanın son katındaki sevgilisinin evine gitti. Kapıyı açarak içeriye giren kadın, yerde tüfekle vurulmuş yüzüstü yatan bir ceset görünce sevgilisi Y.Ö. sanarak korkuyla evden çıkıp polise aradı.


Sevgilisi sandığı ceset başkasının olduğu anlaşıldı


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.Ö.'nün evine girerek incelemelerde bulundu. Eve giren polisler yerde yüzüstü yatan ve yanında tüfek bulunan cesedi görünce, önlem alarak evin çevresinden vatandaşları uzaklaştırdı. Cesedi çeviren polis ekipleri cesedin genç kadının sevgilisi Y.Ö.'ye değil, Mehmet Burak O. isimli birine ait olduğunu belirledi.


Öldürüldüğü zannettiği sevgilisi katil zanlısı olarak yakalandı


Cesedin başkasına ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, olaya ilişkin genç kadının ifadesine başvurdu. Ev içerisinde incelemelerde bulunan ekipler, cinayeti Y.Ö.'nün işlediğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Y.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan genç kadınında polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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