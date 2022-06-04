Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu

04.06.2022 23:00

Beyoğlu'nda 65 yaşındaki bir kadın evinde eli, ayağı bağlanarak öldürülmüş şekilde bulundu.

Beyoğlu'nda 65 yaşındaki bir kadın evinde eli, ayağı bağlanarak öldürülmüş şekilde bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Beyoğlu Fırın Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece 3 kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt'u evinde eli, ayağı bağlanmış şekilde öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili bir M.S. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Aysel Bozkurt'un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

(Sümer Avcı - İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan/İHA)

Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu
Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu
Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu
Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu
Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu
Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu
Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu
Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda cinayet: 65 yaşındaki kadın eli ayağı bağlanmış şekilde ölü bulundu - Son Dakika

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