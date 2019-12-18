Beyoğlu'nda cinayet davasında karar - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada yoldan geçen 16 yaşındaki Berkay İşlev ve Ramazan Çelik'in ölümüne ilişkin biri tutuklu dokuz sanığın yargılandığı davada, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan tutuklu sanık H.K'nin toplam 31 yıl 11 ay 10 gün, iki sanığın da 2 yıl ile 7 yıl 8,5 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki sekizinci duruşmaya, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan tutuklu sanık H.K. ile tutuksuz sanık S.K. katıldı. Başka suçtan tutuklu Ramazan Karagöz'ün tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlanan duruşmada, maktuller Berkay İşlev ve Ramazan Çelik'in yakınları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırladığını belirterek mahkemeye sundu. Hazırlanan mütalaada, bazı sanıkların cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan müdahil aile avukatlarından Muzaffer Sarı, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek, bir iki noktaya itirazlarının olduğunu söyledi. Avukat Sarı, sanıkların maktul Berkay İşlev'i kasten öldürdüklerinin sabit olduğunu savunarak, sanıkların cezalandırılması ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Diğer müdahil aile ve sanıkların avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından davanın karara bağlanacağı belirtilerek sanıklara son sözleri soruldu.

Tutuklu sanık H.K, üç buçuk yıldır cezaevinde olduğunu ve adalete güvendiği için konuşmadığını belirterek, "Ben böyle bir olay gerçekleştirmedim. Sizin vicdanınıza bırakıyorum." dedi.

Başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Karagöz de "Her şey ortadadır. Bizlik bir olay değildir. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Süleyman Karagöz de beraatini talep etti.

Olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan sanığa 31 yıl 11 ay ceza

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.K'nin, Berkay İşlev'e yönelik "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Ramazan Çelik'e yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verirken, bu cezaları sanığın yaşının olay tarihinde 18'den küçük olması ve verilen cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz önüne alıp indirim nedeni sayarak 12 yıl altışar aya düşürdü.

Sanık H.K'ye iki "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanığı üç müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 3 ay 10 günden üçer kez olacak şekilde 10 ay, Serkan Özakoğlu'na yönelik "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl 9 ay 10 gün olmak üzere toplam 31 yıl 11 ay 10 gün hapisle cezalandırılmasını karara bağladı.

Sanıklardan Ercan Çirik'in, müşteki Şerif Akyol'a yönelik "silahla kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan toplam 2 yıl 1 ay, Çağatay Hız'ın da Serkan Özakoğlu ve Adem Gök'e yönelik "silahla kasten yaralama" ile "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştıran heyet, benzer suçlardan yargılanan diğer sanıklar Nazmi Çirik, Adem Gerekli, İsmail Dayar, Ramazan Karagöz, Adem Karagöz ve S.Ç'nin ise mahkumiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraat hükmü kurdu.

"Bir kişinin üzerine yıkarak kurtuldular"

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan maktul Berkay İşlev'in annesi Fatma İşlev, karardan memnun olmadıklarını ve bütün suçluların tek tek serbest bırakıldığını savunarak, şöyle konuştu:

"Sadece sanıklardan biri küçük yaşta olduğu için onun üstüne yıkmaya çalıştılar. Ona da iyi halden ve küçük çocuk olduğundan bir sürü indirim uygulandı. İki can gitti, 5-6 yaralı vardı. Bunu bir kişinin üzerine yıkarak kurtuldular. Allah'ın adaleti büyük, ben artık Allah'ın adaletine sığındım."

Baba Mehmet Zeki İşlev de adaletin yerini bulmadığını ve büyük bir adaletsizlik yaşandığını söyleyerek, "Üzeri örtülen bazı şeyler, ihmaller var. Bir müfettiş atanmasını istiyoruz. Karara itiraz edeceğiz, nereye kadar gidebilirsek oraya kadar gideceğiz." dedi.

Olay

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi'nde 29 Temmuz 2016'da iki grup arasında "kız kaçırma" tartışması yüzünden silahlı çatışma yaşanmış, bu sırada tesadüfen arabayla olay yerinden geçen İşlev ailesi çatışmanın arasında kalmıştı.

Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki 16 yaşındaki Berkay İşlev hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, iki grup arasında kalan 28 yaşındaki Ramazan Çelik de hayatını kaybetmişti. Olayda İşlev'in kuzeni Serkan Özakoğlu'nun da arasında bulunduğu altı kişi yaralanmıştı.

Olaydan sonra yedi kişi tutuklanmış, dava sürecinde altı kişinin tahliyesine karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanıkların tümünün cezalandırılması istenmişti.