BEYOĞLU'NDA CİNAYET; MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YAKALANDI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA CİNAYET; MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YAKALANDI

05.03.2022 09:43

BEYOĞLU'nda motosikletlİ iki saldırganın açtığı ateş sonucu Aydın Akdağ öldürüldü.

BEYOĞLU'nda motosikletlİ iki saldırganın açtığı ateş sonucu Aydın Akdağ öldürüldü. Şüphelilerin aslında olay sırasında Aydın Akdağ'ın yanında bulunan arkadaşını öldürmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Motosikletle kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülenen iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu, Fesçi Yokuşu sokakta 1 Mart 2022 tarihinde, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, o sırada sokak merdivenlerinde oturan üç arkadaşa doğru ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken vurularak ağır yaralanan Aydın Akdağ (23) hastaneye kaldırıldı. Aydın Akdağ, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLARI GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin motosikletle kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin hızla kaçtığı, arkadaki şüphelinin ise elinde tabanca olduğu görüldü.

YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞLER

Polis yaptığı incelemede olayda asıl hedefin Aydın Akdağ'ın yanında bulunan arkadaşı Y.D.(25) olduğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine Y.D.'nin iki gün önce alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği iki şüpheli polis ekipleri tarafından aranmaya başladı. Polis kısa süre içinde olay sırasında motosikleti kullanan Hüsnü P. ile olay sırasında ateş açan Nurettin K.(29)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden olayda kullandığı 9 mm tabanca ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Nurettin K.'nın alacak verecek meselesi yüzünden Y.D. ile kavga ettiği, intikam almak için bu saldırıyı planladığı tespit edildi. Şüpheliler poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

BEYOĞLU'NDA CİNAYET; MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YAKALANDI
BEYOĞLU'NDA CİNAYET; MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YAKALANDI
BEYOĞLU'NDA CİNAYET; MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR YAKALANDI

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Beyoğlu, Cinayet, Akdağ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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