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Eşi ve 3 çocuğunu katleden şahsın yatak odasında uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

Eşi ve 3 çocuğunu katleden şahsın yatak odasında uyuşturucu madde bulundu

13.11.2023 09:14

İstanbul Beyoğlu'nda eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahsın yatak odasında uyuşturucu madde bulundu. Olay öncesi madde kullandığı ve cinnet getirdiği düşünülen şahıs, katliam sonrası intihar girişiminde bulundu.

Beyoğlu'nda önce eşini ardından da 3 küçük çocuğunu silahla başlarından vurarak öldüren şahsın yatak odasında uyuşturucu madde bulundu. Olay öncesi madde kullandığı ve cinnet getirdiği düşünülen şahıs ardından katliam sonrası başına ateş açarak ağır yaralandı. Ayrıca şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süredir husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Aile bireylerden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir evde silah sesleri gelmesi üzerine olay polise ihbarda bulunulmuştu. İhbar üzerine polis ekipleri hızla olay yerine gitmiş, daireye çıktıklarında ise tüyler ürperten manzarayla karşılaşmıştı. Kanlar içinde yerde yatan 3'ü çocuk toplam 5 kişiyi gören polis ekipleri, ağır yaralı olan 33 yaşındaki Özgür Nayman'ı ambulansla Taksim'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmasını sağlamıştı.

EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yaşanan olaydan kısa süre sonra dehşetin detayları ortaya çıkmıştı. Emniyette 4 adet "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 7 adet kaydı olan Özgür Nayman, önce eşi Sevilay Nayman'ı (40), sonra da çocukları olan 9 yaşındaki Özgür Buğra'yı, 7 yaşındaki Hezdar Alaz'ı ve 4 yaşındaki Çınar Ali'yi öldürmüştü. Ardından başına sıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Şahsın ayrıca olay öncesi sosyal medya hesabında intihar notu paylaştığı ortaya çıkmıştı.

YATAK ODASINDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ederken yeni detaylar da ortaya çıktı. Olay sonrası evde saatlerce inceleme yapan polis ekipleri, yatak odasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayı gerçekleştiren Özgür Nayman'ın ise uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca sinir krizi sonucu cinnet getirdiği düşünülüyor.

GERİYE MUTLU ANLARINA AİT GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan aileler hakkında soruşturmaya devam eden polis ekipleri, şahsın ve eşinin aileleri arasında bir süre husumet olduğu, sık sık tartıştıkları, Özgür Nayman'ın çalışmaması ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle hem kendi ailesinde hem de eşinin ailesinde sorunlar yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Olay sonrasında evin önüne gelen çiftin ailesinin ise birbirlerini suçlayarak tartıştıkları öğrenildi. Aile bireylerden geriye ise mutlu anlarına ait görüntüler kaldı.

Kaynak: İHA

İntihar, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi ve 3 çocuğunu katleden şahsın yatak odasında uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi ve 3 çocuğunu katleden şahsın yatak odasında uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika
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