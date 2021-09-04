Çocuklar Beyoğlu Sünnet Şöleni'nde doyasıya eğlendi - Son Dakika

Çocuklar Beyoğlu Sünnet Şöleni'nde doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından 27'incisi düzenlenen Beyoğlu Sünnet Şöleni'ne katılan 210 çocuk doyasıya eğlendi.

Geçen sene korona virüs salgını nedeniyle yapılamayan Beyoğlu Sünnet Şöleni'nin bu sene 27'ncisi yapıldı. Beyoğlu Belediyesi'nin toplu sünnet şölenine 210 çocuk, aileleriyle birlikte katıldı. Hasköy Parkı'nda gerçekleştirilen şölende çocuklar, kendileri için hazırlanan animasyon gösterileri ve yarışmalarla doyasıya eğlenirken çok sevilen çizgi filmlerden "Rafadan Tayfa" karakterleri de unutulmaz bir gösteri sergiledi. Aileler şölende kendilerine verilen Cerrahi İşlem Kartı ile anlaşmalı hastanelere giderek çocuklarını sünnet ettirebilecek. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirel, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Mustafa Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Enes Özkan ve Muhtarlar Derneği Başkanı Songül Öztürk de katılarak çocukları yalnız bırakmadı.

"210 çocuğumuzu güzel bir şekilde giydirdik"

Çocukların birbirleriyle kaynaşıp tanışması için de güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bizim inancımızda çocuklarımızın sünnet olmaları çok kıymetli. Annelerin babaların anılarında hatıra olarak yer alıyor. Tabii bu geleneksel hale geldi Beyoğlu Belediyesi olarak geçen yıl salgın dolayısıyla yapamamıştık. Okulların açılmasının hemen öncesinde 210 çocuğumuzu güzel bir şekilde giydirdik. Okul öncesinde bir bayram. Güzel açık havada tabii yine mümkün olduğu kadar pandemi şartlarına uygun. Aileler çocuklar birbiriyle tanışsınlar diye bir araya getirdik güzel bir tören oldu" dedi.

Sünnet olacaklardan 8 yaşındaki Ayaz Cemil Cebeci, "Buraya gelirken oyuncuları gördüm, Rafadan Tayfa gelecek. Çok mutluyum, heyecanlıyım, sünnet olacağım, inanamıyorum. Burası çok eğlenceli. Rafadan Tayfa filmden çıkıp buraya gelecek bence. Recep Tayyip Erdoğan çok iyi biri corona için bize yasak verdi ama iyi yani bu adam iyi seviyorum onu. Haydar Ali Yıldız Rafadan Tayfa'yı buraya getirdiği için ona minnettarlık duyuyorum" diye konuştu.

Bir buçuk yaşındaki oğlunu sünnet ettirecek olan Hatice Gezgin, "Çocuğumun adı Yusuf Asaf Gezgin. Beyoğlu Belediyesi'nin afişlerini gördüm ondan sonra gelen mesajlarda takip ediyordum. Bu sene çok güzel etkinlikler oldu onları takip ettiğimiz için oralardan haberimiz oldu. Mutlu olduk afişi görünce hemen gittik bir telefonumuzla bize yardımcı oldular. Her türlü ilgilendiler. Kağıt verecekler, ona göre hastaneye gideceğiz. Benim de tek oğlum daha ilk defa bunu yaşıyorum çok mutluyum" dedi.