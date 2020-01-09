BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

BEYOĞLU Asmalımescid'de çöken bina havadan görüntülendi.

BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN BİNA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

BEYOĞLU Asmalımescid'de çöken bina havadan görüntülendi.

Asmalı Mescit Mahallesi Asmalı Mescit Caddesi'ndeki metruk bina saat 10.05'te büyük bir gürültü ile çöktü.

Olay yerinde AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Yıkılan binanın güvenlik görevlisinin içeride kimsenin bulunmadığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Çöken bina drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde binanın büyük bölümünün çöktüğü ve çevrede önlem alındığı görülüyor

Görüntü Dökümü:

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-Çöken binanın havadan görüntüleri


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
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