Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda çökme kiski bulunan binada çalışmalar yeniden başladı
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Beyoğlu'nda çökme kiski bulunan binada çalışmalar yeniden başladı

1 saat önce

BEYOĞLU'nda çökme riski bulunduğu için mühürlenen 4 katlı binada ara verilen çalışmalar tekrar başladı.

Beyoğlu'nda çökme kiski bulunan binada çalışmalar yeniden başladı, System.String[]

BEYOĞLU'nda çökme riski bulunduğu için mühürlenen 4 katlı binada ara verilen çalışmalar tekrar başladı.

Ayhan Işık Sokak'taki tarihi bina geçtiğimiz gün parçalar dökülmesi üzerine belediye ekiplerince boşaltılan binada güçlendirme çalışmaları başlamıştı. Ancak binanın kolonlarından sesler gelmesi üzerine çalışmalara aynı gün akşam ara verildi. Binada bu sabah çalışmalar tekrar başladı. Binanın önüne bırakılan malzemeler sokaktan alındıktan sonra, dükkanların masa ve sandalyeleri de taşındı. Binaya ağırlık yaptığı gerekçesiyle yangın merdiveni sökülüyor. Binanın akıbetinin Beyoğlu Belediyesi ve Anıtlar Kurulu'nun yapacağı çalışma sonrası netleşeceği kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:56 Kaynak: DHA
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