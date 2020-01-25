Beyoğlu'nda çökme meydana gelen 2 katlı binanın yıkımına başlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda çökme meydana gelen 2 katlı binanın yıkımına başlandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda çökme meydana gelen 2 katlı binanın yıkımına başlandı

20 dakika önce

Beyoğlu'nda gece saatlerinde çökme meydana gelen binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı.

Beyoğlu'nda çökme meydana gelen 2 katlı binanın yıkımına başlandı, System.String[]

Beyoğlu'nda gece saatlerinde çökme meydana gelen binanın kontrollü şekilde yıkımına başlandı. Çökme esnasında binanın boş olduğu öğrenildi.


Olay, gece saatlerinde Beyoğlu Karaköy Müeyyedzade Mahallesi Leblebici Şaban Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın ikinci katının zemininde çökme meydana geldi. Çökmenin ardından giriş katında bulunan ve berber dükkanı olarak kullanıldığı öğrenilen kat molozlarla doldu. Çökmenin meydana geldiği binanın berber dükkanı olarak kullanılan katının haricinde diğer katlarının boş olduğu öğrenildi. Çökmenin ardından ekipler olay yerine gelerek yıkılma tehlikesi olan binanın bulunduğu sokağı barikatlarla güvenlik çemberine alırken, Kemeraltı Caddesi'nin Beşiktaş istikametini de araç trafiğine kapattı.


Saatler önce insanlar o berberde tıraş olmuş


Yıkım ekibinde görevli Abdullah Ergün, yıkımdan yalnızca birkaç saat önce insanların o berberde tıraş olduğunu ve olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü söyleyerek, "Akşam saatlerinde berberin üst katında çökme meydana geldi. Çok şükür, herhangi bir ölü ya da can kaybı yok. Güvenlik amaçlı etrafı koruma altına aldılar. Binada yalnızca berberin olduğu kat kullanılıyordu, geri kalan katlar boş. Bina yıkılacak, yıkımını da biz gerçekleştireceğiz. Yıkımın iki gün sürmesi bekleniyor. Tek tesellimiz, can kaybının olmamasıdır" ifadelerini kullandı.


Binanın yıkımına başlandı


BEDAŞ ekiplerinin binanın elektrik akımını kesmelerinin ardından yıkım çalışmalarına kontrollü bir şekilde başlandı. Yıkım çalışmaların iki gün boyunca sürmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Karaköy, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları korku dolu anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı
Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor Enkazın altında 112'yi arayan vatandaş ''Nefes alamıyorum'' diyerek yardım istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda çökme meydana gelen 2 katlı binanın yıkımına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]