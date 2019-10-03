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Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binadaki esnaflar eşyalarını tahliye etti

1 saat önce

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binadaki esnaflar eşyalarını tahliye etti Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binada son durum görüntülendiİSTANBUL - Beyoğlu'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binada bulunan esnaflar eşyalarını tahliye etmeye başladı.

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binadaki esnaflar eşyalarını tahliye etti

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binada son durum görüntülendi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda çökme riski nedeniyle boşaltılan binada bulunan esnaflar eşyalarını tahliye etmeye başladı. Çökme riski bulunan binanın akıbeti ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak'ta bulunan beş katlı binada dün öğlen saatlerinde çatlaklar oluşmuş, bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Güvenlik amacıyla sokak yaya ve araç trafiğine kapatılarak ekipler gece boyunca kolonları güçlendirme çalışması yaptı. Gündüz saatlerinde ise çalışmaların yapıldığı binadaki esnaflar ise eşyalarını tahliye etmeye başladı. Çökme riski bulunan binadan esnafların canlarını hiçe sayarak mallarını tahliye etmeye çalışmaları ise görenleri hayrete düşürdü. Çalışanların hızlı hareketlerle çökme riski bulunan binaya girerek malları dışarı taşıdıkları görüldü. Binanın akıbetinin ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan binadaki esnaflar eşyalarını tahliye etti

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:17 Kaynak: İHA
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