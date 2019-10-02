Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem
1 saat önce
Beyoğlu'nda çökme riski taşıyan binaya çelik kolonlarla güçlendirme çalışmaları yapılıyor.
Beyoğlu Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:22 Kaynak: DHA
'nda çökme riski taşıyan binaya çelik kolonlarla güçlendirme çalışmaları yapılıyor.
Beyoğlu Ayhan Işık
Sokak'ta çökme riski bulunan 4 katlı bina boşaltıldı. Binada inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
binanın ikinci grup tarihi eser konumunda olduğunu, güçlendirme çalışmaları yapılarak, muhafaza edileceğini açıkladı.
Belediye Başkanı Yıldız'ın açıklamaların ardından binadaki incelemeler devam ederken, binaya destek kolon olması için getirilen çelik borular indirildi. Çelik boruların binanın girişine yerleştirilmesi beklenirken, binanın altında bulunan kafenin korkulukları kesilerek destek kolonlarına yer açılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kolonlardan detaylar
-Oksijen yardımıyla korkulukların kesilme
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