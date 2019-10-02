Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem

24 dakika önce

BEYOĞLU'nda çökme riski taşıyan binaya çelik kolonlarla güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem, System.String[]

BEYOĞLU'nda çökme riski taşıyan binaya çelik kolonlarla güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta çökme riski bulunan 4 katlı bina boşaltıldı. Binada inceleme yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız binanın ikinci grup tarihi eser konumunda olduğunu, güçlendirme çalışmaları yapılarak, muhafaza edileceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Yıldız'ın açıklamaların ardından binadaki incelemeler devam ederken, binaya destek kolon olması için getirilen çelik borular indirildi. Çelik boruların binanın girişine yerleştirilmesi beklenirken, binanın altında bulunan kafenin korkulukları kesilerek destek kolonlarına yer açılıyor.

Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon Canlı yayındaki yasak aşk itirafı ağızları açık bıraktı: Karısının kardeşi yenge diyordu Bilecik Valisine "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 20:49:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda çökme riski olan binaya çelik kolonlu önlem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]