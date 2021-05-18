Beyoğlu'nda dallarına takıldığı ağaçta mahsur kalan yaralı Ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda dallarına takıldığı ağaçta mahsur kalan yaralı Ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ebabil kuşunun kurtarılması vatandaşları sevindirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Bir karganın yaraladığı Ebabil kuşunun sesini duyan, mahalleli harekete geçti. Sesi duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, dallarına takıldığı ağaçta mahsur kalan yaralı Ebabil kuşunu, itfaiye merdiveniyle kurtardı. Olay sonrası itfaiye erlerinin ve mahallelinin kuşu incelemesi ve türünü bulmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hafif yaralı olarak kurtarılan kuş özgürlüğüne kavuştu. - İSTANBUL