Beyoğlu'nda Dans Eden Kamyonet Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Dans Eden Kamyonet Sürücüsüne Cezai İşlem

27.07.2023 12:47

Beyoğlu'nda, aracının kasasına aldığı iki kişinin dans edip trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen kamyonet sürücüsüne toplam 13 bin 143 lira cezası kesildi, araç ise trafikten men edildi. Şüphelinin ifadesine başvurulmasının ardından herhangi bir adli işlem yapılmadığı belirtildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, aracının kasasına aldığı iki kişinin dans edip trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen kamyonet sürücüsüne toplam 13 bin 143 lira cezası kesildi, araç ise trafikten men edildi.

KAMYONET ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Tarlabaşı Bulvarı'nda giden kamyonetin kasasında bir şahsın dans ederek, Trafik Kanunu'nu ihlal ettiği görüntülerin sosyal medyada dün paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. İnceleme sonucunda kimliği belirlenen kamyonet şoförü S.C.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

2 TRANS BİREY, ARACINA İZİNSİZ BİNMİŞ

Şüpheli S.C.D. ifadesinde, olayın 3-4 ay önce gerçekleştiğini, aracına kendi istediği dışında iki trans bireyin binmesinin ardından bu görüntülerin çekildiğini öne sürdü.

KAMYONET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, S.C.D'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak", "araç dışında kasada yolcu taşımak", "araç tescil belgesini araçta bulundurmamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "görüşü engelleyici aksesuar film kullanmak" gerekçeleriyle toplam 13 bin 143 lira para cezası kesildi, kamyonet ise trafikten men edildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesine başvurulan şüphelinin karıştığı olaya ilişkin ise herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Tarlabaşı, Tragger, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Dans Eden Kamyonet Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika


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