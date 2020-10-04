Beyoğlu'nda darp şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Galata Köprüsü üzerinde bir kişiyi kalasla yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki bir eğlence mekanından çıkan Hüseyin Sezer'in, para isteyen bir kişi tarafından kalasla yaralanması, yanındaki arkadaşlarına da saldırılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışma sonucunda, olay yerinden kaçan şüpheli Doğan U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.