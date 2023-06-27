Beyoğlu'nda Dayak Yedikleri Gençlerin Üzerine Araç Sürdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda Dayak Yedikleri Gençlerin Üzerine Araç Sürdüler

27.06.2023 10:30

Beyoğlu'nda iki yabancı uyruklu şahıs, kadınları darp ettikleri için kendilerini döven iki gencin üzerine araç sürdü. Gençlerden biri kıl payı kurtulurken, diğeri ise kaputun üstünde sürüklenip yaralandı. Olay güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis saldırganların peşinde.

Akıl almaz intikam kamerada: Dayak yedikleri gençlerin üzerine araç sürdü

Beyoğlu'nda iki şahıs, aracı kadınları darp ettiği için kendilerini döven iki gencin üstüne sürdü

Gençlerden biri kıl payı kurtulurken, diğeri ise kaputun üstünde sürüklenip yaralandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki şahıs, iki kasını darp ederek zorla araca bindirmek istedi. Bunu gören iki genç, kadınları kurtararak iki şahsa dayak attı. Ellerinden kurtulup araca binen iki şahıs, üzerlerine sürüp gençlerden birini yaraladı. Dehşet anları hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 00.15 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki şahıs, iki kadını darp ederek zorla aracına bindirmek istedi. Bunu gören Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşı Muhammed Faruk Evin, iki şahsa müdahale etti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, iki şahsa dayak attı. Ellerinden zor kurtularak araçlarına binen iki şahıs, bunu yediremeyince iki gence üstüne aracı sürdü. Gençlerden biri kıl payı kurtulurken, diğeri ise kaputun üstünde bir süre sürüklenerek yere savruldu.

Gencin üzerine aracı sürüp kapıya sürükledi

Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansırken, şahıslar araçla birlikte hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Evin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Polis saldırganların peşinde

Öte yandan polis ekipleri de, gençlerin ve darp edilen kadınların şikayetçi olması üzerine çakışma başlattı. Mağdurların ifadelerine başvuran polisi, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis yabancı uyruklu iki saldırganın peşine düştü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tragger, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Dayak Yedikleri Gençlerin Üzerine Araç Sürdüler - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Rusya'da isyan başlatan paramiliter grup Wagner, ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek
11:15 Son Dakika: Rusya'da isyan çıkaran Wagner, askeri ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Deprem konutları için Ekim ve Kasım aylarını işaret etti
11:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Deprem konutları için tarih verdi
10:47 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı! 1.594 lira seviyesinde işlem görüyor
10:45 Güne düşüle başlayan altın 1.594 liradan satılıyor
10:33 Dolar/TL düşüşle güne başladı! 25,82 seviyelerinden işlem görüyor
10:31 Dün rekor tazeleyen dolar 25.82 liradan satılıyor
10:29 Ukrayna lideri Zelenski'den Putin'e gözdağı: Ordumuz her yöne ilerliyor
10:25 Ukrayna lideri Zelenski'den Putin'i kara kara düşündürecek sözler: Ordumuz her yöne ilerliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 11:34:32. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Dayak Yedikleri Gençlerin Üzerine Araç Sürdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement