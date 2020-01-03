Beyoğlu'nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği - Son Dakika

Beyoğlu'nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği

6 saat önce

Beyoğlu'nda daha önce defalarca yanan 4 katlı metruk binada akşam saatlerinde tekrar çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Beyoğlu'nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği, System.String[]

Beyoğlu'nda daha önce defalarca yanan 4 katlı metruk binada akşam saatlerinde tekrar çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 20.30'da Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binanın giriş katında çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar, panik içinde sokağa dökülerek, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Metruk binada incelemelerde bulunan ekipler, yangın çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

(Davut Has/İHA)

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi
Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi

Son Dakika Haberleri
04:18 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
04:14 İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
04:14 Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika
04:09 Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar - Son Dakika
03:58 İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 04:23:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda defalarca yanan metruk binada yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]