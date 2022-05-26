Beyoğlu'nda "değnekçi" suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda "değnekçi" suçüstü yakaladı

26.05.2022 09:44
Beyoğlu'nda "değnekçi" suçüstü yakaladı

Beyoğlu'nda "Değnekçilik" yapan şahıs sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Beyoğlu'nda "Değnekçilik" yapan şahıs sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis memurlarından da para isteyen değnekçi, "Burası yol olur mu İstanbul'un ortası, 2 saat 30 TL 2 saatte bir 10 TL oynuyor" diyerek fiş kestiğini söyledi. Polis ile değnekçinin para pazarlığı kamerada.

Beyoğlu Kemankeş Caddesi ile Kemeraltı Caddesi üzerine bir şahsın araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep ettiği tespit edildi. Sivil trafik ekipleri "değnekçilik" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan şahsı takibe aldı. Sivil polis ekipleri cadde üzerine park etmek isteyince polislerin yanına gelen değnekçi polislerin yanına yaklaştı. Burası yol olur mu İstanbul'un ortası, 2 saat 30 TL 2 saatte bir 10 TL oynuyor diyerek fiş kestiğini söyledi. Bunun üzerine "Değnekçilik" yapan Y.İ. isimli şahıs sivil trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis ile değnekçinin diyaloğu ve şahsın araçları park ettirmesi saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, İstanbul, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda 'değnekçi' suçüstü yakaladı - Son Dakika


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