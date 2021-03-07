Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afrika ülkesinde 4 ayrı patlama! Çok sayıda ölü, 300'den fazla da yaralı var

Devlet Bahçeli 'üç hilal dövmesi' için çağrı yaptı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Beyoğlu'nda "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerine park eden araçlardan ücret talep ettikleri tespit edilen Mustafa G. ve Şakir Ü'yü yakaladı.

"Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şüpheliler hakkında daha önce aynı suçtan işlem yapıldığı öğrenildi.