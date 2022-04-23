Beyoğlu'nda değnekçilik yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

- Beyoğlu'nda değnekçilik yapan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda vatandaşlardan park ücreti alan bir değnekçinin o anları kameralara yansıdı. Yakalanan değnekçi gözaltına alındı.

Sivil Trafik ekipleri tarafından, Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yapan şahıslar üzerine yapılan denetimlerde, park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen ve ekip aracını park etmek isteyen polis ekiplerinden de otopark ücreti isteyen Erdi Ö. isimli şahıs yakalandı. O anları kameralara yansıyan Erdi Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.