İSTANBUL ? BEYOĞLU'NDA DEĞNEKÇİYE POLİSTEN SUÇÜSTÜ - Son Dakika

BEYOĞLU'nda aracını park etmeye çalışan sivil trafik polisinden ücret isteyen değnekçi suçüstü yakalandı. Değnekçi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisten para istediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube'de görevli sivil trafik polisleri, Beyoğlu'nda değnekçilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında aracını park etmeye çalışan sivil polis memurunun yanına Erdi Ö. isimli bir değnekçi yaklaştı. Cadde boyunca park alanının hepsinden kendisinin sorumlu olduğunu iddia eden Erdi Ö., polis memurundan 40 lira otopark ücreti istedi. Bu sırada yaşananlar polis memuru tarafından gizlice kayıt altına alındı. Erdi Ö. gözaltına alındı. Erdi Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.