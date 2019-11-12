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Beyoğlu'nda dehşet... Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı (1)
8 saat önce
BEYOĞLU Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
BEYOĞLU Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist
kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Saat 10.15'te meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
- İstanbul
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