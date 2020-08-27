Beyoğlu'nda dehşeti yaşayan kızın babası konuştu: "Kızıma vurup gitti, bu vicdansızlıktır" - Son Dakika

Beyoğlu'nda dehşeti yaşayan kızın babası konuştu: "Kızıma vurup gitti, bu vicdansızlıktır"

-"Bir baba olarak gelip hastanede ziyaret etmesi gerekiyordu"

-Gözaltına alınan sürücü savcılık kararı ile serbest bırakıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda süratli bir şekilde sokağa giren sürücünün ezdiği 7 yaşındaki kız çocuğunun babası konuştu. Kızına vurup kaçan vicdansız sürücüye seslenen acılı baba, "Kızıma vurup gitti, bu vicdansızlıktır. Kızım ölümden döndü şu anda yoğun bakımda. Onun için birazcık vicdan istiyorum. Gelsin özür dilesin" dedi. Sürücünün ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de yaşandı. 7 yaşındaki Gülten Mercan, sokakta topaç oynadığı sırada süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü tarafından ezildi. Genç kız komşularının yardımı ile en yakın hastaneye götürüldü. 7 yaşındaki kız çocuğunun yoğun bakımda olduğu ve durumun iyi olmadığı öğrenildi. Genç kıza çarptıktan sonra bırakarak kaçtığı iddia edilen sürücü ise polis ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı. Sürücü ifadesinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

"Yüzü kan içerisinde sağ tarafının derisi gitmiş"

Yaşanan olay sonrası ilk kez konuşan öfkeli Baba Kemal Mercan, "Buradan kızıma çarpıp kaçan sürücüye sesleniyorum. Kızıma vurup gitti, bu vicdansızlıktır. Kızım ölümden döndü şuanda yoğun bakımda. Bir baba olarak gelip hastanede kızımı ziyaret etmesi gerekiyordu. Kızım şuanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk cerrahisinde tedavi altında bulunuyor. 7 yaşındaki bir kız çocuğuna vurup kaçıyorsun. Kızımı hastaneye komşu götürmüş. O götürmese ne olacaktı? Kızım yoğun bakımda uyanmadı şuan uyuyor. Kızımın ne zaman uyanacağı da belli değil. Onun için birazcık vicdan istiyorum. Gelsin özür dilesin, yoksa en ağır cezayı almasını sağlayacağım. Kazayı kardeşleri gördü. Kızım topaç oynuyormuş. Arabanın gelmesi ile çarpması kaçması bir olmuş. Vurduktan sonra bir de altında sürüklemiş. Yüzü kan içerisinde sağ tarafının derisi gitmiş" dedi.